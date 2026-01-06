ROMA – Ci sono biglietti che regaleranno premi milionari e ricchi montepremi e altri che neanche parteciperanno all’estrazione. Mentre cresce l’attesa per le estrazioni della Lotteria Italia 2025, alcuni biglietti sono però già fuori dai giochi. L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha disposto l’annullamento di oltre 50 pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia 2025 danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. Come previsto dal Regolamento pubblicato dall’Agenzia, infatti, “ai fini dell’estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l’eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l’operazione viene rinnovata”

