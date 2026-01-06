Lotteria Italia 2025: venduti oltre 9,6 milioni di biglietti (+11%). Lazio sempre leader con 1,7 milioni, sul podio Lombardia e Campania

ROMA – Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Un dato che, come riporta Agipronews, è in netto aumento rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Come riportato da Agipronews, il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Alle spalle si piazza la Lombardia, altra regione che riesce a superare il traguardo del milione, toccando quota 1,4 milioni tagliandi (+8%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), si piazza sul terzo gradino del podio, precedendo di poco l’Emilia-Romagna, ferma a 916mila (+14,2%).