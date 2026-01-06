“In un territorio caratterizzato da dinamiche sociali e operative di estrema complessità, l’Arma dei Carabinieri si conferma come la sentinella dello Stato, garantendo una presenza costante che si trasforma in un punto di riferimento umano e istituzionale per tutti i cittadini onesti”: con queste parole, il SIM Carabinieri Sicilia rende omaggio all’operato dei militari della Stazione di San Filippo Neri.

“I colleghi – afferma la Segreteria Regionale Sicilia del Sindacato Italiano Militari Carabinieri – presidiano con instancabile dedizione il quartiere Zen di Palermo, andando ben oltre il semplice controllo del territorio: in merito ai recenti e preoccupanti fatti di cronaca che hanno interessato l’area, sentiamo il dovere di sottolineare con forza la professionalità, l’abnegazione e l’altissimo senso del dovere dimostrati dal personale in servizio, che lavora in un contesto ambientale spesso ostile e gravato da difficoltà logistiche e operative non comuni”.

“Il SIM Sicilia – prosegue la Segreteria sindacale – riconosce l’immenso valore di chi, ogni giorno, indossa la divisa nella consapevolezza dei rischi e della responsabilità di rappresentare l’autorità statale in una realtà difficile, dove ogni gesto e ogni intervento assumono un significato profondo nella lotta per l’affermazione dei diritti e della convivenza civile”.

“In questo quadro di impegno collettivo – prosegue la sigla – il SIM Sicilia desidera rivolgere un sentito ringraziamento e un alto riconoscimento al parroco dello Zen Don Giovanni Giannalia: una figura che, con il suo instancabile apostolato e la sua vicinanza alla comunità locale, affianca idealmente l’opera delle Forze dell’Ordine nel difficile compito di promozione sociale e morale del quartiere”.

Secondo il SIM Sicilia, l’unica via percorribile per contrastare il degrado e la criminalità è la sinergia tra le istituzioni e le realtà sane del territorio.

“L’impegno profuso quotidianamente dai militari della Stazione San Filippo Neri – osserva la Segreteria Regionale – è la dimostrazione tangibile che lo Stato non arretra di un solo passo: esprimendo la massima fiducia nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria e delle istituzioni preposte, il SIM Sicilia ribadisce che la tutela dei lavoratori in uniforme che operano in contesti così delicati deve restare una priorità assoluta, poiché la loro sicurezza e la loro serenità operativa sono le fondamenta su cui poggia la democrazia nel nostro territorio isolano”.

“L’intero sindacato si stringe attorno ai propri iscritti e a tutti i colleghi palermitani – conclude il SIM – riaffermando che l’attenzione verso le realtà di frontiera non deve mai venire meno, ma tradursi in un sostegno concreto e in una valorizzazione costante di quel silenzioso e straordinario eroismo quotidiano che caratterizza il servizio nell’Arma dei Carabinieri”.