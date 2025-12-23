AIAV: SODDISFAZIONE PER LA DECISIONE DELL’ANTITRUST SU RYANAIR 

Torino, 23 dicembre 2025 – AIAV, associazione che riunisce il maggior numero di agenzie di viaggio in Italia, pari a oltre 2.500, esprime grande soddisfazione per il procedimento di sanzione perpetrato oggi dall’AGCM nei confronti di Ryanair, che sancisce definitivamente l’abuso di posizione dominante del vettore e le condotte lesive della concorrenza nei confronti delle agenzie di viaggio italiane.



La sanzione arriva al termine di un procedimento aperto proprio su segnalazione di AIAV nel settembre 2023, a cui l’Associazione ha fornito un contributo istruttorio rilevante, documentando l’applicazione sistematica di condizioni discriminatorie, l’assenza di alternative concorrenziali su numerose rotte e la continuità delle pratiche anche dopo l’avvio formale dell’istruttoria.



Nel corso del lungo procedimento, il vettore ha manifestato la disponibilità ad aprire un canale di prenotazione dedicato alle agenzie di viaggio (TAD – Travel Agent Direct) che, nonostante l’avvio positivo accolto con favore anche dalla stessa AIAV, ha in seguito dimostrato di perpetrare le condotte già attive in passato. Tra le attività più contestate, come evidenziato anche nell’ultima memoria depositata da AIAV all’AGCM in data 28/11/2025, si inserisce la scelta effettuata da Ryanair di escludere dalla piattaforma per le agenzie le promozioni e le fasce tariffarie più basse, limitando, di fatto, la competitività di queste ultime rispetto alle prenotazioni effettuate direttamente dai clienti attraverso il sito pubblico del vettore, con conseguente danno di immagine.

Fulvio Avataneo, Presidente AIAV, dichiara: “L’Autorità ha chiarito che il mercato non può essere governato per saturazione e interdizione. Quando un operatore dominante utilizza leve tecnologiche e contrattuali per estromettere l’intermediazione, non sta efficientando il sistema: ne sta alterando l’equilibrio concorrenziale”.

L’avvocato Veronica Scaletta, Legale di AIAV, aggiunge: “Siamo soddisfatti di questo risultato, che accoglie in pieno le tesi presentate dalla nostra Associazione, che ha portato avanti con determinazione il procedimento fin dal lontano 2023, senza mai abbassare la guardia, anche dopo la sottoscrizione degli accordi relativi alla piattaforma TAD. Accolgo inoltre con favore la decisione dell’Antitrust che ha preso in considerazione le richieste di AIAV nelle memorie presentate il 28/11 u.s., prima dell’audizione delle parti e non solo ha irrogato una sanzione pecuniaria, ma – cosa che più ci interessa – ha ordinato a Ryanair di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi“.

Ryanair deve presentare all’Autorità, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione dettagliata sulle azioni intraprese per conformarsi alla decisione ed AIAV vigilerà, come sempre fatto, sul rispetto del lavoro delle agenzie.