17 Dicembre 2025
Home Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Related Stories

Agricoltura, Federacma: “Ottimo segnale i 10 milioni di euro per adeguamento trattori. Sia inizio di un percorso”

Agricoltura, Federacma: “Ottimo segnale i 10 milioni di euro per adeguamento trattori. Sia inizio di un percorso”

16 Dicembre 2025
IMPRESE: CNA E INAIL SICILIA INSIEME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO

IMPRESE: CNA E INAIL SICILIA INSIEME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO

16 Dicembre 2025
Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni

Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni

16 Dicembre 2025

Leggi anche

Agricoltura, Federacma: “Ottimo segnale i 10 milioni di euro per adeguamento trattori. Sia inizio di un percorso”

Agricoltura, Federacma: “Ottimo segnale i 10 milioni di euro per adeguamento trattori. Sia inizio di un percorso”

16 Dicembre 2025
IMPRESE: CNA E INAIL SICILIA INSIEME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO

IMPRESE: CNA E INAIL SICILIA INSIEME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO

16 Dicembre 2025
Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni

Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni

16 Dicembre 2025
Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

16 Dicembre 2025