Turismo congressuale, l’Italia cresce più di tutti: +20% in quattro anni

All’evento Italian Knowledge Leaders 2025 presentata la ricerca 2021-2025 di GainingEdge: Italia prima anche per aumento presenza nei board delle associazioni scientifiche (+396). Il ministro Santanché: “Turismo congressuale attiva filiere di altissima qualità”. In Campidoglio riuniti oltre 50 portabandiera della conoscenza
Roma, 16 dicembre 2025. L’Italia è il Paese che, negli ultimi quattro anni, è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. Il risultato è emerso dalla ricerca elaborata dalla società specializzata GainingEdge e presentata ieri al Campidoglio nell’ambito dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), il progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, con il sostegno istituzionale di Enit, Crui e Frecciarossa.
I protagonisti: oltre 50 Knowledge Leaders L’appuntamento ha visto la partecipazione di oltre 50 Knowledge Leaders italiani – accademici, ricercatori, clinici e professionisti con ruoli apicali nelle associazioni scientifiche mondiali – che hanno celebrato insieme a Convention Bureau Italia il primato del nostro Paese. Sono loro i veri protagonisti di questa giornata: figure che, con il proprio capitale intellettuale e la propria autorevolezza internazionale, rendono possibile l’attrazione di grandi congressi scientifici in Italia. Al loro fianco Alessandra Priante (Presidente di Enit Spa), Manlio Galiè (Presidente Advisory Board IKL), Carlotta Ferrari (Presidente Convention Bureau Italia), Tobia Salvadori (Direttore Convention Bureau Italia) e Alessandro Onorato (Assessore al Turismo del Comune di Roma). Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha inviato un messaggio.
La ricerca dimostra che il nostro Paese è primo per crescita in termini di congressi scientifici internazionali ospitati, registrando un incremento del +19,98% con +204 eventi, a fronte dei risultati negativi dei principali competitor europei. Ma il dato più significativo riguarda proprio i Knowledge Leaders: negli ultimi quattro anni +396 italiani sono entrati nei board delle associazioni scientifiche internazionali, molto più di Spagna (+295), Regno Unito (+265), Germania (+241) e Francia (+216). “Sono i Knowledge Leaders – sottolinea lo studio – i principali promotori delle candidature che portano eventi internazionali in Italia. La loro presenza nei board mondiali ha un impatto diretto sul peso internazionale del Paese e sulla capacità di attrarre grandi congressi scientifici.”
Il messaggio del Ministro Santanché “L’Italia – è il messaggio del ministro del Turismo, Daniela Santanchè – non è solo il Paese dell’arte, dei paesaggi e dell’enogastronomia: è un leader della conoscenza. Il turismo congressuale attiva filiere di altissima qualità, è programmabile con largo anticipo, coinvolge persone alto spendenti e valorizza il made in Italy senza gravare sulle destinazioni. È pienamente coerente con le strategie nazionali sulla destagionalizzazione e sulla qualificazione dei flussi.”
La presidente di Convention Bureau Italia “I risultati raggiunti – ha commentato Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia – dimostrano che il sistema italiano del turismo congressuale ha competenze e potenziale per competere ai massimi livelli internazionali. Per consolidare e far crescere questo posizionamento è però necessario auspicare un supporto strutturale e costante, che consenta al Paese di pianificare nel medio-lungo periodo e di giocare ad armi pari con i principali competitor globali.”
Premi e riconoscimenti Nel corso dell’appuntamento sono stati assegnati i Premi Nazionali Italian Knowledge Leaders (per le categorie Congresso Inclusivo e Congresso Sostenibile), oltre a riconoscimenti per i Destination Champions. La partecipazione attiva di oltre 50 Knowledge Leaders ha confermato come l’Italia sia oggi una delle destinazioni più dinamiche e competitive al mondo nel panorama della meeting industry internazionale. E’ stato consegnato anche il premio Legacy, rivolto a studenti e ricercatori che si sono distinti in esperienze congressuali di livello internazionale.