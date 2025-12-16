ARS, scuole siciliane, ok a emendamento Schillaci (M5S) per le piccole manutenzioni”
Palermo, 16/12/2025. Approvato un emendamento M5S alle legge di Bilancio che stanzia 500 mila euro la piccola manutenzione nelle scuole siciliane.
L’ok dell’aula alla norma a firma della deputata Roberta Schillaci arriva dopo il sì arrivato poco prima all’emendamento, sempre a prima firma della deputata 5Stelle, che stanzia 9 milioni per i prossimi tre anni per il finanziamento dei piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23 dell’11 gennaio 1996.