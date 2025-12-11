Torna La Bibbia nel Parco a Valderice: al via la 28a Edizione

Quest’anno partecipa l’Unione Maestranze

Valderice, 10 dicembre 2025 – Dal 26 al 28 dicembre 2025 torna, al Parco Urbano di Misericordia “La Bibbia nel Parco“, che giunge alla sua 28ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel trapanese.

Ventotto anni di ininterrotta continuità attestano il radicamento e il valore di un progetto che coniuga spiritualità e linguaggio teatrale. La novità di quest’anno è la partecipazione dell’Unione Maestranze, storica istituzione che da secoli custodisce e tramanda le tradizioni religiose e culturali del territorio.

L’Unione Maestranze rappresenta le antiche corporazioni artigiane di Trapani – dai pescatori ai salinari, dai muratori ai falegnami – che durante la Settimana Santa portano in processione i gruppi statuari dei Sacri Misteri, il celebre corteo della Passione di Cristo riconosciuto tra i più antichi e suggestivi a livello internazionale. Questa secolare esperienza nella rappresentazione della storia sacra, e nella gestione di eventi religiosi di grande impatto emotivo e partecipativo, rende la loro collaborazione particolarmente significativa per “La Bibbia nel Parco”.

Il percorso di nove quadri biblici viventi si sviluppa attorno al tema dell’Umanità, filo conduttore che attraversa l’intera Sacra Scrittura. Dalla creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio, fino alla redenzione operata da Cristo, le scene esplorano la condizione umana nelle sue molteplici dimensioni: dignità e fragilità, libertà e responsabilità, peccato e grazia, sofferenza e speranza.

Oltre 50 figuranti in costume daranno vita a tableaux vivants che ricostruiscono momenti chiave della storia della salvezza, un’esperienza immersiva dove la forza evocativa delle immagini si intreccia alla profondità del testo biblico, letto durante il percorso.

“La Bibbia nel Parco” parla sia alla comunità di credenti sia a chi si avvicina alla Bibbia come patrimonio letterario dell’Occidente. Il format della rappresentazione statica consente di sostare davanti a ogni scena, permettendo una fruizione meditativa e personale.

La cornice naturalistica del Parco Urbano di Misericordia contribuisce alla suggestione, trasformando gli spazi verdi in un teatro a cielo aperto dove natura, arte e spiritualità dialogano armoniosamente. Il programma include anche la degustazione delle sfincie, tipici dolci natalizi siciliani.

La conferenza di presentazione de “La Bibbia nel Parco”, è in programma il 17 dicembre, alle ore 18:30, presso il Molino Excelsior di Valderice.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Misericordia con il patrocinio del Comune di Valderice, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con le parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice e con l’Unione Maestranze.