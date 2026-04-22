

Il concorso del 10eLotto di martedì 21 aprile ha sorriso alla Sicilia, con vincite per un totale di 28mila euro. Presso l’esercizio in Piazza Carlo Alberto a Catania e nel punto vendita in Viale Leonardo da Vinci a Palermo, infatti, sono state registrate due vincite da 10mila euro ciascuna, la prima con un 7 Extra e la seconda con un 8. Come riporta Agipronews, a queste si aggiunge una vincita da 8mila euro presso il punto vendita situato nella Strada Statale 115 a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,26 miliardi da inizio anno.

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