10eLotto, in Sicilia vincite per 28mila euro
Il concorso del 10eLotto di martedì 21 aprile ha sorriso alla Sicilia, con vincite per un totale di 28mila euro. Presso l’esercizio in Piazza Carlo Alberto a Catania e nel punto vendita in Viale Leonardo da Vinci a Palermo, infatti, sono state registrate due vincite da 10mila euro ciascuna, la prima con un 7 Extra e la seconda con un 8. Come riporta Agipronews, a queste si aggiunge una vincita da 8mila euro presso il punto vendita situato nella Strada Statale 115 a Vittoria, in provincia di Ragusa, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,26 miliardi da inizio anno.