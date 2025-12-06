Palermo – A Spazio Cultura L’Opera di Salvatore Lo Bue

Lunedì 15 dicembre dalle ore 18:00 sino alle 19:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Salvatore Lo Bue per il firmacopie del libro L’Opera. Il Figlio, il Messia, Il Redentore, un poema che racconta la vita terrena di Gesù secondo il vangelo di Giovanni, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

L’Opera è il primo poema sacro della letteratura italiana che in settanta canti mette in scena la storia della salvezza, seguendo, tranne che nella narrazione del Natale, il grande racconto corale del Vangelo dell’apostolo Giovanni.

Il titolo ha origine dal termine che l’evangelista usa per definire Gesù: “Èrgon theoù”, l’opera di Dio. Il sottotitolo: Il Figlio, il Messia, il Redentore, di per sé assai generico, riconduce così alla definizione giovannea.

Composto in terzine, ogni canto del poema si chiude con un distico.

Ogni canto, di settantasette versi, è un piccolo universo chiuso in se stesso nel quale ogni personaggio, in prima persona, racconta della sua vita, dei suoi tormenti e delle sue speranze e della nascita interiore nell’istante in cui incontra Gesù, l’opera di Dio.

Il lettore troverà, alla fne di ogni canto, un QR code. Sarà così possibile ascoltarlo in video alla fine della lettura. L’opera, creata dalla casa di produzione A-Kube ADV di Palermo, con la regia di Alessandro Garraffa, sarà disponibile, sul canale YouTube “Anemos poesia”, in settanta video letti dall’autore.