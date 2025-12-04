Nel cuore della Città Eterna, sotto lo sguardo maestoso della Colonna Traiana, la Chiesa del Santissimo Nome di Maria continua a essere luogo privilegiato di pellegrinaggio e contemplazione grazie alla mostra di arte sacra “Sublime” dell’artista guatemalteco Christian Escobar, in arte “Chrispapita”, riconosciuta come evento ufficiale del Giubileo 2025 dal Dicastero per l’Evangelizzazione (leggere qui).

In questo contesto spirituale e artistico, venerdì 5 dicembre alle ore 18:30 è in programma uno speciale incontro con l’artista, in preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre). Sarà un momento di dialogo aperto e testimonianza, durante il quale Chrispapita racconterà il proprio percorso umano e spirituale e come l’arte sacra sia divenuta per lui una vera missione: «L’arte sacra è nata nella mia vita come un atto di fede. Le mie mani sono soltanto uno strumento di Dio per trasmettere il Suo messaggio».

La mostra, aperta lo scorso 10 ottobre e visitabile fino al 6 gennaio 2026, presenta tre opere di grandi dimensioni (2 m x 1,82 m), realizzate in tecnica tradizionale di chiaroscuro: San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo e Maria Addolorata. È proprio la Vergine Addolorata a costituire il fulcro spirituale del percorso espositivo, come immagine intensa di dolore e speranza, capace di invitare il visitatore a riflettere sulla presenza di Maria nella sofferenza del mondo e nella redenzione dell’umanità.

«Maria Addolorata è la Madre che condivide il dolore dei figli, ma anche colei che, con fede e silenzio, attende la Risurrezione», spiega l’artista. «In lei ho voluto rappresentare la forza della fede che nasce nel buio e si apre alla luce di Dio».

La curatrice della mostra, la giornalista Marinellys Tremamunno, ha definito Chrispapita un artista dotato di un «dono raro», poiché «possiede un talento naturale, un vero dono di Dio, al servizio della fede», sottolineando come «le tre opere si collochino a metà tra il linguaggio pittorico barocco e la sensibilità spirituale latinoamericana, diventando preghiera visiva».

L’incontro del 5 dicembre si inserisce nel percorso spirituale proposto dalla Confraternita del Santissimo Nome di Maria nel contesto del Giubileo, come invito a riscoprire la bellezza quale via privilegiata all’incontro con Dio.

La mostra Sublime è promossa con il sostegno istituzionale di SNAM, il patrocinio della Regione Lazio e il sostegno economico di Capillas Señoriales. L’ingresso è libero. La Chiesa del Santissimo Nome di Maria è visitabile il lunedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00, e la domenica mattina prima della Santa Messa delle ore 11:00.