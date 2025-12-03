Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

Un normale martedì mattina è diventato all’improvviso un giorno indimenticabile per una 41enne di Siracusa, che ha vinto un montepremi di oltre 20mila euro, come riferisce Agipronews. A regalare questo momento di gioia è uno dei giochi più iconici di tombola.it, il Bingo75. È stato il numero “3” il portafortuna, perché con appena tre cartelle e 60 centesimi di spesa, il jackpot è stato celebrato con l’uscita dello stesso numero: 3, per l’appunto. Un momento di gloria per la giocatrice siciliana, a cui la fortuna ha cambiato la giornata in una terra ricca di storia e meraviglia.

La spesa per i giochi – ovvero gli incassi meno le vincite dei giocatori – è in crescita in Sicilia: secondo i dati elaborati da Agipronews per il 2024, nell’online sono stati raggiunti 586 milioni di euro, contro i 520 milioni dell’anno precedente, per un incremento del 12,6%. Trend in aumento anche nella provincia di Siracusa: la spesa è passata da 47 a 53 milioni di euro (+12,7%).