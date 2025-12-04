Gela in uscita dal dissesto. Di Paola (M5S): “Una vittoria per i cittadini. Il ‘modello Gela’ funziona”





Palermo 4 dicembre 2025 – “Il fatto che il Comune di Gela stia uscendo dopo appena 18 mesi di insediamento della nuova Amministrazione dal dissesto finanziario, rappresenta una vittoria per i cittadini che grazie all’impegno della giunta retta da Terenziano Di Stefano ed al Consiglio Comunale, potranno vedere rinascere la propria città. Si tratta di un vero e proprio record del ‘modello Gela’ che a mio avviso può essere esportato in tutti gli altri 120 Comuni siciliani che subiscono l’ombra del dissesto. Con i conti finalmente in ordine si potranno programmare tutti quei servizi che migliorano la vita dei cittadini, esattamente quello per cui ci eravamo impegnati in campagna elettorale”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, in merito all’approvazione dello strumento finanziario stabilmente riequilibrato, che sancisce di fatto l’inizio del percorso di uscita dal dissesto.

“Rivolgo un caloroso ringraziamento – sottolinea Di Paola – all’amministrazione comunale retta da Terenziano Di Stefano, al Civico consesso presieduto da Paola Giudice ed a tutta la coalizione perché hanno lavorato esclusivamente per il bene dei gelesi. Si tratta di un fatto storico di cui andare orgogliosi”- ha concluso il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.