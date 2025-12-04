A Spazio Cultura il “Martirio di San Lorenzo” di Velázquez nasconde un mistero nel romanzo di Andrea Cascia

Elohim. L’ombra del principio

Giovedì 11 dicembre dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro dell’esordiente Andrea Cascia Elohim. L’ombra del principio, un novità della collana editoriale “Spazio Misteri” di Spazio Cultura Edizioni.

Nel silenzio della Galleria d’Arte Moderna di Palermo, fra le pennellate del Martirio di San Lorenzo di Velázquez, Valentina, restauratrice dal talento straordinario, porta alla luce un messaggio cifrato che innesca una sequenza inarrestabile di eventi.

Un thriller che trasforma la Sicilia in una realtà vivida e pulsante. Arte e mistero, fede e scienza, passato e presente si fondono in un’avvincente narrazione che conduce a una rivelazione destinata a lasciare il segno.

All’incontro, oltre all’autore, saranno presenti il direttore editoriale della collana Alfredo Sant’Angelo, l’illustratore della copertina Jin Septieme (Luigi Conticelli) e l’editore Nicola Macaione.