Firmato Protocollo di Intesa tra il Consiglio Nazionale dei Giovani e Save the Children Italia

Il 3 dicembre a Roma, presso il Punto Luce di Save the Children a Torre Maura, il Consiglio Nazionale dei Giovani e Save the Children Italia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa che ha il comune obiettivo di promuovere la partecipazione degli adolescenti e dei giovani nelle politiche pubbliche e nelle analisi sui temi rilevanti per i minori e i giovani in Italia, attraverso attività di advocacy, di sensibilizzazione, di campaigning, ricerche partecipate e consultazioni.

Il CNG e Save the Children si impegnano reciprocamente a sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni di promozione, attività di advocacy, di sensibilizzazione e di campaigning, per la partecipazione dei minori e dei giovani nei processi decisionali che li riguardano, in ottemperanza dell’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, su alcuni temi di comune interesse, quali ad esempio l’impatto della crisi climatica sui bambini e sui giovani, la povertà minorile materiale ed educativa, la violenza sui minori e di genere.

A tal fine potranno sviluppare anche attività di ricerca congiunte per assicurare che la voce dei minori, e in particolar modo di quelli maggiormente svantaggiati e marginalizzati, sia debitamente tenuta in conto. Sono previsti inoltre, incontri, scambi e approfondimenti sui rispettivi temi e modalità di lavoro.

“La firma di questo Protocollo d’Intesa segna un passaggio strategico per rafforzare il ruolo delle giovani generazioni all’interno dei processi decisionali del Paese. Con Save the Children avviamo una collaborazione che non si limita alla sensibilizzazione, ma che punta a incidere concretamente sulle politiche pubbliche, fornendo dati, analisi e proposte che mettano al centro diritti, bisogni e prospettive dei più giovani. Oggi più che mai è indispensabile che le istituzioni assumano la responsabilità di ascoltare e coinvolgere in modo strutturato ragazze e ragazzi, soprattutto quelli che vivono nei contesti più fragili. Questo accordo nasce con un obiettivo chiaro: contribuire a orientare l’agenda politica nazionale su temi decisivi come la povertà educativa, l’impatto della crisi climatica, la violenza minorile e di genere, affinché nessun giovane sia lasciato indietro e la loro voce diventi una leva effettiva di cambiamento”, spiega Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

“Save the Children è orgogliosa di rafforzare la proficua collaborazione già in atto con il CNG in modo ancora più strutturato attraverso la firma di questa intesa. Siamo certi che da questa importante collaborazione nasceranno idee e stimoli reciproci capaci di portare beneficio concreto ai minori e ai giovani che sono al cuore della nostra missione”, dichiara Giorgia D’Errico, Direttrice Public Affairs di Save the Children Italia.