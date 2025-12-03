3 Dicembre 2025
Home Scuola: Save the Children, consenso preventivo per l’educazione all’affettività e alla sessualità rischia di creare disuguaglianze

Related Stories

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

3 Dicembre 2025
Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

2 Dicembre 2025
A Milano, la cerimonia per il conferimento del “Premio Save the Children per la ricerca”

A Milano, la cerimonia per il conferimento del “Premio Save the Children per la ricerca”

2 Dicembre 2025

Leggi anche

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

Giochi, una 41enne di Siracusa vince un jackpot da oltre 20mila euro

3 Dicembre 2025
Scuola: Save the Children, consenso preventivo per l’educazione all’affettività e alla sessualità rischia di creare disuguaglianze

Scuola: Save the Children, consenso preventivo per l’educazione all’affettività e alla sessualità rischia di creare disuguaglianze

3 Dicembre 2025
[Sicilia] Aumento delle ore di lavoro degli ex Pip, Caronia: “Sì del governo al tavolo tecnico con tutti i capigruppo dell’Ars”

[Sicilia] Aumento delle ore di lavoro degli ex Pip, Caronia: “Sì del governo al tavolo tecnico con tutti i capigruppo dell’Ars”

3 Dicembre 2025
Sicilia, Finanziaria. M5S e PD abbandonano la commissione Bilancio: “La maggioranza sta stravolgendo la manovra, presenteremo i nostri emendamenti in Aula”

Sicilia, Finanziaria. M5S e PD abbandonano la commissione Bilancio: “La maggioranza sta stravolgendo la manovra, presenteremo i nostri emendamenti in Aula”

3 Dicembre 2025