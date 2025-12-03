[Sicilia] Aumento delle ore di lavoro degli ex Pip, Caronia: “Sì del governo al tavolo tecnico con tutti i capigruppo dell’Ars”

Palermo – “Passo avanti importante in commissione Bilancio dell’Ars per i quasi duemila ex Pip. Grazie alle mie battaglie, ho chiesto e ottenuto l’impegno del governo regionale di istituire un tavolo tecnico, con tutti i capigruppo del Parlamento siciliano, per l’aumento delle ore di lavoro”. Così in una nota Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, che sta partecipando ai lavori della commissione Bilancio dell’Ars.

“Un risultato che rappresenta un atto di responsabilità nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni attendono un riconoscimento concreto del loro impegno”, conclude Caronia.