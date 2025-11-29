[Sicilia] Regione. Rapporti Forza Italia – Lega. Pellegrino “Rispetto, collaborazione e dialogo con gli alleati”

“E’ utile ed opportuno precisare che le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal collega Salvo Tomarchio rispetto ai rapporti con la Lega, sono appunto dichiarazioni del tutto personali che non rappresentano la posizione del Gruppo parlamentare né quella del partito a livello regionale. Pur rispettando ovviamente l’assoluta libertà di espressione ai componenti del nostro gruppo, crediamo sia superfluo precisare che la linea politica di Forza Italia a livello regionale è da sempre improntata al massimo dialogo, alla collaborazione e al rispetto con le le forze politiche che compongono la maggioranza a sostegno del Governo Schifani. Con quelle forze politiche e certamente anche con la Lega prosegue e proseguirà questa collaborazione ad ogni livello, per proseguire insieme quel percorso di risanamento e rilancio della Sicilia, della sua economia e dei servizi che siamo chiamati a dare ai nostri concittadini.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.