Ponte. Di Paola (M5S): Il Ministro Salvini restituisca il miliardo e trecento milioni scippati ai siciliani

Messina 29 novembre 2025 – “Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini si metta alla guida di un’utilitaria e provi a percorrere la Palermo Sciacca o la Palermo Agrigento e si vergogni dello scippo che sta facendo ai siciliani distraendo un miliardo e 300 milioni di fondi FSC per progettare un ponte della propaganda, un ponte che non è certamente una priorità per la Sicilia. La priorità per i siciliani è quella di poter guidare ogni giorno su strade sicure senza il rischio di morire”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola, intervenendo a Messina alla grande mobilitazione per dire No al Ponte sullo Stretto di Messina.

“Salvini restituisca questi soldi ai siciliani – ha detto Di Paola – a noi servono strade, scuole e ospedali. Questo ponte della propaganda non sta in piedi già oggi, così come certifica la Corte dei Conti che mette nero su bianco le macroscopiche violazioni di carattere economico, ambientale e normativo di una struttura che non vedrà mai la luce e che rappresenta già un monumento allo spreco ancor prima dell’eventuale posa della prima pietra” – ha concludo Di Paola.