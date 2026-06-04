Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle: “Questo sistema ci fa schifo e costringe i giovani senza raccomandazione del politico di turno a lasciare la Sicilia”.

Palermo 4 giugno 2026 – “Quello del CEFPAS è l’ennesimo scandalo che travolge il centrodestra di Renato Schifani. L’ennesima inchiesta giudiziaria di corruzione che riguarda un deputato di Forza Italia, palesa uno squallido sistema di assunzioni di amici e parenti negli enti pubblici. Un sistema che ci fa schifo e che costringe ogni anno migliaia di giovani preparati e motivati ad andar via dalla Sicilia perché possibilmente vengono scavalcati dal raccomandato di turno. Questo è quello che da sempre fa la cattiva politica. Schifani deve andarsene, il centrodestra deve liberare la Sicilia”.

Lo dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola intervenendo sul CEFPAS.

“Schifani spieghi ai siciliani – sottolinea Di Paola – a cosa servono le fantomatiche riunioni di maggioranza se la sua parte politica non esiste più e anzi è tenuta in vita solo dalle cronache giudiziarie. I siciliani non ne possono più di oltre 10 anni di scandali e zero crescita con le destre al governo. Si dia subito la parola ai cittadini, quei cittadini che meritano di vivere in un’Isola normale ed efficiente” – conclude il vice presidente dell’ARS.