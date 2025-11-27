Senza dimora. A Palermo, Catania e Messina a gennario il censimento con “Tutti contano”

Diecimila volontari e volontarie nelle città metropolitane italiane. Anche in Sicilia.

Saranno loro a realizzare, il 26, 28 e 29 gennaio 2026, la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat nelle 14 città metropolitane. L’iniziativa, coordinata da fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è alla base della campagna #TuttiContano, lanciata in questi giorni per il reclutamento dei volontari.

Le città coinvolte saranno Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

L’obiettivo è di fondamentale importanza sociale: raccogliere ed organizzare dati attendibili e aggiornati sul fenomeno dell’homelessness in Italia. Creare una fotografia realistica, attendibile e dettagliata della situazione, come elemento chiave per comprendere la realtà delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema e programmare politiche pubbliche inclusive e di lungo periodo che siano veramente efficaci.

A supporto dei 10.000 volontari, sul territorio è già operativa una rete composta da 20 coordinatori metropolitani e 200 responsabili della rilevazione.

fio.PSD lavora in sinergia con le Amministrazioni dei Comuni delle 14 città metropolitane, i Soci della Federazione, e con il supporto di importanti realtà del terzo settore come Caritas Italiana, CNCA, Croce Rossa Italiana, CSVnet, Azione Cattolica, ARCI, InformaGiovani ETS, oltre che di numerose Università.

Diventare volontario o volontaria per questa campagna è semplice

Sul sito della campagna TuttiContano è già possibile candidarsi come volontario/a compilando l’apposito form online: [https://www.tutticontano.fiopsd.org/candidati/](https://www.tutticontano.fiopsd.org/candidati/)

Nei prossimi giorni saranno pubblicati materiali formativi e di supporto per preparare al meglio i volontari, che parteciperanno anche a formazioni online e in presenza. Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione e potranno vivere un’esperienza unica di partecipazione civica, contribuendo concretamente a far emergere le storie e i volti di chi troppo spesso resta invisibile.

Un grande sostegno alla campagna di reclutamento dei volontari sta arrivando dal mondo dello spettacolo. Sono infatti tantissimi gli artisti e le artiste che hanno scelto di prestare la loro voce e la loro immagine per promuovere il volontariato. Tra loro Luciana Littizzetto, Carlo e Giorgio, Enzo Paci, Ascanio Celestini, Germano Lanzoni, Stefania Petyx, Giuseppe Castiglia. Altri nomi si aggiungeranno nei prossimi giorni.

Con #TuttiContano, fio.PSD lancia un appello alla partecipazione collettiva: per raccontare, ascoltare e restituire visibilità a chi vive in condizioni di marginalità estrema. Perché solo conoscendo si può davvero cambiare.

Referenti locali per la Sicilia

Palermo: Marco Guttilla – m.guttilla@doncalabriaeuropa.org

Catania: Alessandro Venezia – a.venezia@coopsocialemosaico.it

Messina: Enrico Pistorino – pistorinoenrico@gmail.com

Per informazioni e candidature:

[https://www.tutticontano.fiopsd.org](https://www.tutticontano.fiopsd.org)

tutticontano@fiopsd.org