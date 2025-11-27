Regionali, Siad-Csa-Cisal: “Bene impegno del governo a stanziare 35 milioni”

Palermo, 27 novembre 2025 – “Apprezziamo l’impegno preso dal governatore Renato Schifani di prevedere altri 35 milioni di euro per i lavoratori della Regione siciliana: è indispensabile ridurre il divario con i dipendenti dei ministeri anche per evitare che altri lascino il posto alla Regione per diverse pubbliche amministrazioni”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Angelo Lo Curto e Gaspare Di Pasquale dopo l’incontro di questa mattina tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e le organizzazioni sindacali.

“Abbiamo inoltre chiesto al governo di fornire all’Aran Sicilia le direttive per chiudere nel più breve tempo possibile la parte economica del contratto 2025/2027 – continuano – di investire maggiormente sulle pensioni integrative, di aumentare la dotazione organica dell’Aran Sicilia che conta appena sei unità di personale e di trasferire la gestione del Corpo forestale siciliano direttamente sotto la Presidenza della Regione, così come accade in altre regioni d’Italia. Un passaggio fondamentale per il riordino di un comparto che non ha più una normativa nazionale di riferimento e che va allineato alle altre forze di polizia”.