“Papà bancomat”, tratto da una storia vera. Quando gli amori si trasformano in incubi finanziari

In uscita il libro di Francesco Scuteri dal titolo “Papà bancomat”.

Una storia che parla di forza, riscatto e speranza: quando la vita sembra accanirsi contro e lasciarti nello sconforto ecco che tutto può magicamente cambiare.

Il protagonista del romanzo nasce a Catania nel luglio del 1971.

Si tratta di Jimmy un picciotto curioso, chiacchierone e pieno di vita.

E’ cresciuto inebriato il calore della Sicilia e dai suoi sogni che hanno il sapore della libertà e dell’ indipendenza.

Un uomo che affronta la vita a testa alta, con la leggerezza di chi sorride agli ostacoli e soprattutto pensando sempre agli altri, ma questo suo altruismo, col passare del tempo, più che un punto a suo favore, si rivelerà una vera e propria condanna.

Dopo amori travolgenti, figli adorati e una serie infinita di guai, Jimmy si ritrova a 54 anni solo, circondato da bollette, ricordi e telefonate che iniziano sempre con “Papà, mi serve una cosa…”.

Nonostante il peso di una quotidianità che non corrisponde più alla bellezza dei suoi sogni, Jimmy continua a confidare nella vita, nello splendore di un futuro ancora tutto da scrivere.

Il protagonista pensa con fiducia che la vita, come un vecchio bancomat, qualche volta possa restituire ciò che si è dato.

Un romanzo commovente ed autentico, a tratti sorprendente, ispirato alla vita di un uomo comune che non ha mai smesso di lottare e di amare!

Maria Giuseppina Terrasi