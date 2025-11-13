14 Novembre 2025
Home [Messina] Lipari. Da agosto fermi esami della formazione professionale. De Leo “Giovani bloccati dalla burocrazia”

Related Stories

Ignorare i figli per guardare il cellulare: Gilistro (M5S): “Il ‘phubbing’ può provocare grossi danni ai bambini, ma pochi lo sanno. Avviamo con la Finanziaria una campagna di informazione”

Ignorare i figli per guardare il cellulare: Gilistro (M5S): “Il ‘phubbing’ può provocare grossi danni ai bambini, ma pochi lo sanno. Avviamo con la Finanziaria una campagna di informazione”

13 Novembre 2025
Sicilia, domani e venerdì ritiro deputati opposizione Ars all’Abbazia di San Martino delle Scale

Sicilia, domani e venerdì ritiro deputati opposizione Ars all’Abbazia di San Martino delle Scale

12 Novembre 2025
On. Ida Carmina dopo sit-in di protesta per dimissioni Schifani

On. Ida Carmina dopo sit-in di protesta per dimissioni Schifani

12 Novembre 2025

Leggi anche

AGRIGENTO: IL 21 NOVEMBRE NUOVI GIUSTI DELL’UMANITÀ NEL GIARDINO DELLA VALLE DEI TEMPLI

AGRIGENTO: IL 21 NOVEMBRE NUOVI GIUSTI DELL’UMANITÀ NEL GIARDINO DELLA VALLE DEI TEMPLI

13 Novembre 2025
AGRIGENTO – AL PALACONGRESSI LOTTA CONTINUA TRA ARGANTE E IL PROF. CAGHERAI (alias Purgone)

AGRIGENTO – AL PALACONGRESSI LOTTA CONTINUA TRA ARGANTE E IL PROF. CAGHERAI (alias Purgone)

13 Novembre 2025
Federalberghi Palermo, creare un patto siciliano del turismo e dell’ospitalità

Federalberghi Palermo, creare un patto siciliano del turismo e dell’ospitalità

13 Novembre 2025
[Messina] Lipari. Da agosto fermi esami della formazione professionale. De Leo “Giovani bloccati dalla burocrazia”

[Messina] Lipari. Da agosto fermi esami della formazione professionale. De Leo “Giovani bloccati dalla burocrazia”

13 Novembre 2025