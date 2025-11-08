FIERACAVALLI ACCENDE I RIFLETTORI SUL DRESSAGE: NEL 2026 IN ARRIVOLA TOP 10 FIRMATA STEFANO RICCI

Verona, 8 novembre 2025. Oggi il ring del Pala Ram – l’arena che vede sfidarsi il Gotha del Salto Ostacoli internazionale impegnato nella Longines FEI Jumping World CupTM – è stato teatro di un annuncio straordinario: nel 2026 Fieracavalli ospiterà la STEFANO RICCI Top 10 Dressage. L’evento, nato dalla collaborazione tra la manifestazione veronese e la maison fiorentina, riunirà a Verona i migliori protagonisti del dressage mondiale in una competizione che promette di celebrare il talento e la bellezza del legame che unisce uomo e cavallo.

Svelato, in anteprima, anche il trofeo 2026: una sfera finemente cesellata a rilievo con cavalli in movimento che unisce spirito sportivo e perfezione tecnica, simboleggiando forza, grazia e libertà, elementi chiave di questa disciplina olimpica. Spesso definito come il balletto a cavallo, infatti, il dressage è la rappresentazione più pura dell’armonia e della relazione uomo-cavallo: un dialogo silenzioso fatto di piccoli gesti e risposte perfette, dove ogni movimento – piaffe, passage, pirouette – diventa espressione di controllo e fiducia reciproca.

Ma il suo fascino va oltre la competizione: è uno stile di vita, un modo di vivere la relazione con l’animale fondato su amore, rispetto e dedizione.

«Per riuscire a dedicare tutta la propria vita al dressage si deve provare un amore sincero e profondo per i cavalli. La cosa fondamentale è riuscire a instaurare con loro un legame che va oltre qualsiasi altra cosa. Solo così si possono raggiungere grandi obiettivi, lavorando insieme. È proprio per questo che ho deciso di fare questo sport: per il rapporto profondo che avevo con il mio primo cavallo che mi permetteva – anche quando le cose non andavano o ero giù di morale – di ritrovare sempre il sorriso. Questo è ciò che amo del dressage: che permette di vedere davvero come cavallo e cavaliere riescano a fondersi in un’unica figura.»

Parola di Edward Gal – icona mondiale del dressage e detentore di un World Record e di tre ori ai World Equestrian Games – presente oggi a Fieracavalli con un clinic che ha permesso a tutti gli appassionati di scoprire le tecniche di addestramento del cavallo da dressage nelle diverse fasi di crescita.

Il campione olandese ha scelto di essere a Verona anche per assistere alla presentazione della prima Equestrian Line di Stefano Ricci. Sviluppata con la supervisione tecnica di Michaela Ricci – amazzone di alto livello di dressage – la maison ha mostrato al pubblico, direttamente dal ring del Pala Ram, le sue nuove creazioni: selle con design e tecnologia Aviar, staffe, sottosella, cap coordinati, testiere e finimenti, tutte realizzate grazie alla competenza e alla dedizione dei maestri artigiani del marchio.

Con l’arrivo della STEFANO RICCI Top 10 Dressage, Fieracavalli si conferma ancora una volta punto di riferimento del panorama equestre internazionale e luogo d’incontro unico dove sport, passione e cultura del cavallo si fondono in un’esperienza straordinaria.

