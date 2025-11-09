M5S Ars: “Da Schifani solo fumo negli occhi. Mandi a casa invece  tutti i direttori generali della sanità per il fallimento sulle liste d’attesa, come aveva promesso”

Palermo, 09/11/2025. “Schifani pensa evidentemente che i siciliani abbiano l’anello al naso. Se crede di essersi messo la coscienza a posto e di potersi sottrarre all’inevitabile giudizio negativo della collettività sull’operato del suo fallimentare governo sospendendo qualche dirigente, si sbaglia di grosso. Se vuole davvero dare un segnale forte e concreto, azzeri le nomine di tutti i direttori generali delle Asp e degli ospedali: cosa che, del resto, avrebbe già dovuto fare da tempo, visto che aveva annunciato urbi et orbi la decadenza dei manager se questi avessero fallito l’azzeramento delle liste d’attesa, che, a quanto ci risulta, sono più vive che mai”.

Lo affermano il coordinatore siciliano e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola e il capogruppo del M5S a Sala d’Ercole Antonio De Luca.

“Evidentemente – dicono – è più facile per lui trovare qualche capro espiatorio su cui scaricare tutte le colpe che rischiare di mandare all’aria i piani dei partiti che sostengono la sua maggioranza, che per mesi si sono prodigati con incredibile impegno per spartirsi le poltrone che contano nella sanità, che anche per questo è ora sull’orlo del baratro”.