Grande Sicilia si rafforza nei territori con nuove nomine cittadine, Miccichè: “Professionisti capaci, che conosco da anni”

Palermo, 08/11/2025: Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Grande Sicilia. Nel solco della strategia di consolidamento e presenza capillare, sono state ufficializzate nuove nomine di riferimento locale che rafforzano la rete organizzativa del movimento nelle diverse province dell’Isola.

Tra queste, quella di Gianluca Infuso, imprenditore turistico, da sempre fervente sicilianista impegnato e vicino all’on. Miccichè fin dai tempi di Grande Sud, che sarà il riferimento provinciale del Movimento a Caltanissetta.

Roberto Guarino, imprenditore e già consigliere comunale a Castelvetrano, che assumerà l’incarico di responsabile di Grande Sicilia a Mazara del Vallo.

Il geom. Gino Di Stefano, figura conosciuta nel tessuto imprenditoriale e sociale bagherese, oltre che consigliere comunale, sarà il riferimento di Grande Sicilia a Bagheria.

La dott.ssa Marcella Rodriguez, già consigliere comunale a Termini Imerese, sarà la referente del partito per la città di Termini Imerese.

«Le nuove nomine rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di crescita e strutturazione del nostro movimento – dichiara l’on. Gianfranco Miccichè. Sono persone che conosco da tempo, capaci, leali e innamorate della Sicilia. Il loro contributo sarà fondamentale per dare voce alle istanze dei territori e portare avanti un progetto politico autenticamente siciliano, fondato sui valori dell’autonomia, della competenza e della concretezza».

Anche queste designazioni sono espressione del gruppo che fa riferimento all’on. Gianfranco Micciché all’interno di Grande Sicilia, proseguendo nella costruzione di una rete di amministratori, professionisti e cittadini pronti a impegnarsi per una Sicilia più libera, moderna e protagonista.