A Spazio Cultura “pagare il pizzo non paga” 

Mercoledì 12 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione Mafia & pizzo. Pagare non paga, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.

Gli autori, dopo Mafia senza onore, ci propongono un nuovo libro in cui desiderano richiamare l’attenzione al fenomeno odioso del Pizzo a Palermo e in Sicilia analizzando le cause del suo proliferarsi.

All’incontro saranno presenti gli autori che dialogheranno con Valentina Chinnici, Deputata Ars e vicesegretaria regionale PD e l’editore Nicola Macaione.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Mario Azzolini.

La mafia è un fenomeno sociale e come tale, dalla sua nascita ai giorni nostri, si è adeguata ai cambiamenti economici, finanziari e perfino urbanistici della nostra amata terra di Sicilia. Come dimostrato nelle pagine di questo libro, non esiste nessuna “messa a posto”, nessuna assicurazione sulla vita e sulla propria attività. C’è solo il pagamento di un pizzo per mantenere una sorta di pace apparente, evitando che la criminalità organizzata ricorra a forme di ritorsione che possano danneggiare le attività commerciali e imprenditoriali