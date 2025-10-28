SICUREZZA, D’ORSO (M5S): A PALERMO MISSIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE INFANZIA E ADOLESCENZA

ROMA, 28 ott. – “L’ufficio di presidenza della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza ha accolto la mia proposta di organizzare una missione a Palermo, che si terrà a fine novembre. E’ un segnale molto importante che arriva dal Parlamento per portare nel capoluogo siciliano la presenza delle istituzioni in un momento terribile per la città, insanguinata e terrorizzata da una serie incredibile di aggressioni. Ringrazio la presidenza della commissione e tutti i colleghi per questa scelta quanto mai opportuna”.

Lo afferma la deputata palermitana del M5S Valentina D’Orso.