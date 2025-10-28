Di Paola (M5S): “Salta ancora una seduta d’aula per colpa del governo. Rispetto per il Parlamento e per i siciliani zero. Questi hanno perso il senso della misura, devono solo andare a casa”

Palermo, 28/10/2025. “Salta ancora una seduta d’aula all’Ars perché il governo non è riuscito a trovare un assessore disposto a rispondere a interrogazioni e interpellanze. Questi hanno perso il senso della misura, devono solo andare a casa, i siciliani non ne sentiranno la mancanza”.

Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola.

“Dire che quanto è accaduto è indecente è un eufemismo. Il governo ha dimostrato per l’ennesima volta di non avere nessun rispetto per il Parlamento e per i siciliani, e meno male che chi lo guida si professa un parlamentarista convinto. Se non fosse così, mi chiedo, cosa farebbero? Ormai il rinvio delle sedute d’aula non fa nemmeno più notizia. Per il governo e la spaccatissima maggioranza che lo sostiene quello che conta è solo piazzare bandierine in tutti i posti di potere e litigare per le poltrone. Poi ci chiediamo perché nessuno va più a votare, anche se i siciliani dovrebbero capire che a votare dovrebbero andare proprio per mandarli a casa”.

condividi su: