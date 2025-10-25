PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): REALTA’ BATTE DEMAGOGIA 6-0, SALVINI VENGA IN PARLAMENTO

ROMA, 25 OTT. – “La Corte dei Conti ha deciso di deferire la delibera Cipess in sede collegiale: il progetto del ponte sullo Stretto presenta troppi dubbi di legittimità. Essi riguardano il perimetro finanziario del progetto, ma anche quello procedurale e quello più specificatamente tecnico. Quindi entro la fine dell’anno non partirà alcun cantiere, al contrario di quanto va dicendo da giorni il ministro Salvini. Non solo: il testo della manovra presenta una sequela di tagli impressionanti, e il ministero di Salvini è proprio il più interessato. Con tagli a opere ferroviarie e stradali che riguardano tutto il paese da nord a sud, oltre al definanziamento di progetti di edilizia scolastica e opere idriche. La realtà batte la demagogia 6-0 con punteggio tennistico: di fronte a una legge di Bilancio lacrime e sangue, portare avanti il dispendioso e superfluo progetto del ponte è un affronto a tutti gli italiani, non solo a noi siciliani. Salvini venga in Parlamento a riferire, e porti con sé tutta la documentazione. Meloni metta in stand by un’opera che stride con i sacrifici che sta chiedendo agli italiani sul fronte economico”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Ambiente e Infrastrutture alla Camera Daniela Morfino.

condividi su: