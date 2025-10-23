[Sicilia] Pnrr. Pellegrino a Messina “Evidentemente non segue dati su economia siciliana”

“A quanto pare, l’onorevole Messina non sta seguendo molto i dati reali dell’economia siciliana. Se lo facesse, si accorgerebbe dei segnali positivi sul PIL e sull’occupazione, e soprattutto vedrebbe l’azione concreta della Giunta Schifani sul Pnrr.

Mentre lui fa dichiarazioni, il Presidente Schifani ha già messo mano alla situazione, che è comunque meno drammatica di come viene disegnata.

E per essere ancora più chiari: a volte il problema non sono gli uffici regionali, ma i beneficiari, come nel caso degli enti locali che hanno difficoltà pratiche ad attuare la spesa o gli agricoltori per i quali è difficile l’accesso alle risorse disponibili sul mercato ho l’adempimento alle procedure burocratiche decise a livello nazionale.

Anche qui, la Regione sta lavorando per sbloccare tutto.

A Messina consigliamo di informarsi meglio prima di parlare: la Sicilia ha bisogno di fatti, non di polemiche.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.