PONTE STRETTO, LOREFICE (M5S): CIUCCI STRAVOLGE REALTÀ, DISSENSO DIVENTA PROPAGANDA

Roma, 15 ott. – “Siamo arrivati al punto in cui si stravolge la realtà: mentre europarlamentari di diverse forze progressiste chiedono alla Commissione europea di fermare il progetto del Ponte sullo Stretto per gravi criticità ambientali e legali, Ciucci riesce a presentare quelle critiche come un segnale positivo. È l’emblema di un dibattito ridotto a mera propaganda. Ma Quando il dissenso viene integrato dalla narrazione propagandistica, non si può restare in silenzio. Il Movimento 5 Stelle continuerà a chiedere trasparenza, rispetto delle norme e tutela dell’ambiente E soprattutto continueremo a ricordare a questo Governo che esistono ampie aree del Paese prive di strade adeguate, ferrovie moderne, reti idriche funzionanti e infrastrutture di base. E governare significa essere in grado di saper investire nelle priorità reali, per il bene comune e non per l’interesse di pochi”. Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e componente Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.

condividi su: