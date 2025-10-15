15 Ottobre 2025
Home PONTE STRETTO, LOREFICE (M5S): CIUCCI STRAVOLGE REALTÀ, DISSENSO DIVENTA PROPAGANDA

Related Stories

[Sicilia] Terapie sanitarie con Animali. Un DDL all’ARS. De Leo (FI) “Nuovi strumenti per interventi efficaci di prevenzione e cura”

[Sicilia] Terapie sanitarie con Animali. Un DDL all’ARS. De Leo (FI) “Nuovi strumenti per interventi efficaci di prevenzione e cura”

15 Ottobre 2025
Iblea Acque, Campo (M5S): “Nomina Guccione calata dall’alto e con pesanti ombre sui titoli. Dietro c’è l’obiettivo della privatizzazione?”

Iblea Acque, Campo (M5S): “Nomina Guccione calata dall’alto e con pesanti ombre sui titoli. Dietro c’è l’obiettivo della privatizzazione?”

15 Ottobre 2025
CARMINA (M5S): “Lavori rete idrica Agrigento: presentata interrogazione parlamentare”

CARMINA (M5S): “Lavori rete idrica Agrigento: presentata interrogazione parlamentare”

15 Ottobre 2025

Leggi anche

SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro

SuperEnalotto: in provincia di Agrigento centrati due “5” per oltre 55mila euro

15 Ottobre 2025
10eLotto, a Ribera (AG) vinti 20mila euro

10eLotto, a Ribera (AG) vinti 20mila euro

15 Ottobre 2025
[Sicilia] Terapie sanitarie con Animali. Un DDL all’ARS. De Leo (FI) “Nuovi strumenti per interventi efficaci di prevenzione e cura”

[Sicilia] Terapie sanitarie con Animali. Un DDL all’ARS. De Leo (FI) “Nuovi strumenti per interventi efficaci di prevenzione e cura”

15 Ottobre 2025
PONTE STRETTO, LOREFICE (M5S): CIUCCI STRAVOLGE REALTÀ, DISSENSO DIVENTA PROPAGANDA

PONTE STRETTO, LOREFICE (M5S): CIUCCI STRAVOLGE REALTÀ, DISSENSO DIVENTA PROPAGANDA

15 Ottobre 2025