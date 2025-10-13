SuperEnalotto: in provincia di Palermo centrati due “5” per un totale di oltre 42mila euro
La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 21.278,24 euro l’uno, il primo a Capaci in provincia di Palermo, nel Tabacchi Riv. N° 4 in via Kennedy, 69, l’altro a Caccamo, sempre in provincia di Palermo, nel Tabacchi Amodeo in via Termitana, 47.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.