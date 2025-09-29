Lotto: in Sicilia tripletta da 83mila euro

Sicilia in festa con il Lotto. Nell’estrazione di sabato 27 settembre la vincita più alta del concorso arriva da Cianciana, in provincia di Agrigento, grazie a un terno da 45mila euro sulla ruota di Firenze in corso Vittorio Emanuele. A questo colpo si aggiungono i 25.950 vinti a Lampedusa e Linosi, sempre in provincia di Agrigento, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, in via Giulio Bonfiglio stesse sorti indovinate che regalano 12.475 euro a un giocatore di Bagheria, in provincia di Palermo in corso Umberto I. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 970 milioni di euro dall’inizio del 2025.

condividi su: