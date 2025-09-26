Gratta e Vinci: a Messina colpo da 20mila euro con “Miliardario New”
Sicilia a segno con il Gratta e Vinci “Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Messina è stato centrato un colpo da 20mila euro presso il Bar Spadaro in via Messina, 1.
La spesa 2024 (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi nei punti vendita presenti nella regione Sicilia si conferma a 1,1 miliardi, in linea con il dato del 2023, riporta Agipronews. Nello specifico, crescono le lotterie istantanee (209 milioni +1,9% rispetto ai dodici mesi precedenti). Per quanto riguarda invece il gioco retail nella provincia di Messina, si assiste a una leggera crescita: la spesa raggiunge i 156 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 154 milioni di euro di un anno fa (+1,3%).