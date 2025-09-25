De Luca (M5S Ars): “Solidarietà ai deputati della maggioranza. Ridotti a semplici comparse in commissione Bilancio, il loro ruolo svuotato da Schifani”

Palermo, 25/09/2025. “Voglio esprimere la mia solidarietà ai deputati della maggioranza il cui ruolo in commissione Bilancio è poco più che quello di comparse: si vedono ritirare un emendamento dopo l’altro per poi apprendere da un comunicato stampa di un emendamento di Schifani che stanzia 10 milioni di euro per il reddito di povertà. Il loro ruolo è praticamente svuotato e delegittimato dal presidente della Regione”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca a commento dell’odierna seduta dei lavori della commissione Bilancio relativi alla manovra quater.

