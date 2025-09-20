21 Settembre 2025
Home Ipotesi F35 a Birgi. Ciminnisi (M5S): Va’ difesa la vocazione civile e turistica del nostro aeroporto e del territorio

Related Stories

Campo (M5S Ars): “Agricoltura un anno in stand by per tenere caldo il posto a Sammartino. È questo lo stile Schifani: prima le poltrone, poi i siciliani e la Sicilia muore”

Campo (M5S Ars): “Agricoltura un anno in stand by per tenere caldo il posto a Sammartino. È questo lo stile Schifani: prima le poltrone, poi i siciliani e la Sicilia muore”

20 Settembre 2025
ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

ARS, M5S boccia il Defr, De Luca: “Un libro di fantascienza lontanissimo dalla realtà”

17 Settembre 2025
[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

[Sicilia] Caruso (Fi) risponde a Calenda: “Con governo Schifani Sicilia cresce”

17 Settembre 2025

Leggi anche

L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi avvicendamenti pastorali

L’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano dispone nuovi avvicendamenti pastorali

20 Settembre 2025
Inaugurato a Siracusa il primo parco inclusivo pedagogico di Sicilia, Gilistro: “Unico nel genere nell’isola: non solo giochi, ma un percorso di crescita per i bambini disabili e non”

Inaugurato a Siracusa il primo parco inclusivo pedagogico di Sicilia, Gilistro: “Unico nel genere nell’isola: non solo giochi, ma un percorso di crescita per i bambini disabili e non”

20 Settembre 2025
Siccità, La Rocca Ruvolo: cabina regia dia parere positivo a terza irrigazione a Ribera, solidarietà ad agricoltori

Siccità, La Rocca Ruvolo: cabina regia dia parere positivo a terza irrigazione a Ribera, solidarietà ad agricoltori

20 Settembre 2025
Campo (M5S Ars): “Agricoltura un anno in stand by per tenere caldo il posto a Sammartino. È questo lo stile Schifani: prima le poltrone, poi i siciliani e la Sicilia muore”

Campo (M5S Ars): “Agricoltura un anno in stand by per tenere caldo il posto a Sammartino. È questo lo stile Schifani: prima le poltrone, poi i siciliani e la Sicilia muore”

20 Settembre 2025