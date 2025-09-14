[Sicilia] Siccità. Pellegrino a Catanzaro “PD responsabile miope di bocciatura laghetti artificiali”

“Leggo con stupore le dichiarazioni del Presidente del Gruppo PD, onorevole Catanzaro, che intervenendo sul tema dell’emergenza siccità omette di citare le colpe e la miopia politica del suo gruppo parlamentare.

Mi permetto di ricordare infatti all’onorevole Catanzaro e al suo partito che proprio il PD è stato tra i principali artefici della bocciatura, a voto segreto, della norma proposta dal Governo regionale per la realizzazione di laghetti artificiali. Quella misura avrebbe permesso di creare uno strumento concreto e diffuso per la raccolta delle acque, proprio per sostenere l’agricoltura e contrastare gli effetti della siccità cronica.

Mentre noi proponevamo soluzioni strutturali, il Partito Democratico, con quel voto, ha preferito la politica del “NO” per principio, privando il territorio di una risorsa vitale che oggi sarebbe stata determinante.

Noi siamo pronti a riportare all’ordine del giorno misure analoghe. La domanda è: stavolta il PD avrà il coraggio di votare nell’interesse degli agricoltori o si nasconderà di nuovo dietro un voto segreto per fare scelte sbagliate?”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.