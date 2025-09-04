ROMA, 4 settembre – “Dopo aver partecipato alla grande manifestazione di ieri sera a Catania, oggi il M5S è in piazza anche a Palermo per dare il massimo sostegno morale e politico alla Global Sumud Flotilla, con cui si imbarcherà il nostro Marco Croatti. A questa straordinaria e potentissima iniziativa democratica abbiamo destinato un milione di euro proveniente dalle restituzioni dei parlamentari nazionali e dei consiglieri e deputati regionali. Le manifestazioni di sostegno alla spedizione pacifica e non violenta che punta a portare aiuti massicci alla popolazione di Gaza, si sono svolte anche a Siracusa e in altre zone della Sicilia. L’Isola si sta mobilitando in massa per gridare il suo no sdegnato al genocidio messo in atto dal governo israeliano e alla impressionante disumanità con cui sta lasciando che la carestia faccia il resto. Il M5S è in prima linea in questa battaglia per i diritti umani, la democrazia e la pace che riguarda ogni essere umano del Pianeta”.

Lo affermano i parlamentari nazionali del M5S Davide Aiello, Dolores Bevilacqua, Valentina D’Orso, Ada Lopreiato e Daniela Morfino, la deputata regionale pentatellata Roberta Schillaci e il coordinatore 5 Stelle della Provincia di Palermo Steni Di Piazza.