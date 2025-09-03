[Sicilia] Dalla Chiesa. Caruso (FI) “Tre martiri la cui eredità resta un faro per impegno quotidiano”

“Oggi, con profonda commozione e rispetto, onoriamo la memoria di tre martiri della giustizia e servitori dello Stato, barbaramente uccisi dalla violenza cieca della mafia. Il Generale dalla Chiesa, sua moglie Emanuela e l’agente Russo rappresentano il simbolo eterno di chi ha sacrificato la propria vita in nome della legalità, della giustizia e delle Istituzioni che fondano la nostra Repubblica. Quell’attacco fu un vile attentato contro lo Stato italiano e i suoi valori più sacri, con l’obiettivo di seminare terrore e sfiducia.

La loro eredità di coraggio e integrità deve essere per tutti noi, soprattutto per le nuove generazioni, un faro indelebile che guidi il nostro impegno quotidiano. Il ricordo di quel sacrificio estremo rinnova in Forza Italia la determinazione a proseguire senza sosta la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e corruzione, per costruire una Sicilia e un’Italia più libere e giuste.

In questo giorno di lutto e di memoria, il nostro pensiero affettuoso e solidale va alla famiglia e ai figli, in particolare a Rita, che con il suo impegno civile e politico incarna i valori del padre e continua a essere una voce autorevole nella battaglia per la legalità e la giustizia.”



Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia in occasione dell’anniversario della strage di via Carini in cui furono uccisi Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo.