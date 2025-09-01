[Sicilia] Giornalismo. Auguri a La Sicilia dal gruppo di Forza Italia all’Ars

A nome personale e di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere i più sinceri auguri di buon lavoro e un “in bocca al lupo” al Direttore, ai giornalisti e a tutti i collaboratori del quotidiano La Sicilia, da oggi impegnati in una interessante e certamente difficile sfida editoriale: quella di creare un giornale con copertura regionale e approfondimenti per tutte le province.

In tempi in cui l’informazione su carta stampata attraversa una grave crisi, questa scelta coraggiosa va decisamente controcorrente. Ci auguriamo che possa avviare un percorso di successo in controtendenza.

La nostra Regione e il nostro Paese hanno bisogno di informazione di qualità e, a sua volta, l’informazione di qualità ha bisogno del sostegno dei lettori e delle istituzioni. Quello tra democrazia e libera informazione è un legame indissolubile: non può esistere l’una senza l’altra.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, Presidente del Gruppo di Forza Italia all’ARS