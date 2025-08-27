Gaza: Save the Children all’ONU, l’indecisione è complicità, mentre i bambini muoiono di fame

La Direttrice Generale di Save the Children International, Inger Ashing, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite parla di una carestia progettata, prevista, provocata dall’uomo e della responsabilità collettiva di questa immensa catastrofe umanitaria

“A Gaza la carestia è arrivata. Una carestia progettata, prevista, provocata dall’uomo. Mentre parliamo, i bambini di Gaza muoiono sistematicamente di fame. Questa è una politica deliberata. Questa è la fame come metodo di guerra nella sua forma più cruda”. Inizia così la dichiarazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di Inger Ashing, Direttrice Generale di Save the Children International, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

“Le cliniche di Save the Children a Gaza sono sopraffatte dal bisogno, ogni panca è piena di bambini malnutriti e delle loro madri. Ma sono silenziose. I bambini non hanno la forza di parlare o persino di gridare in agonia. Giacciono lì emaciati, letteralmente deperiti. I loro piccoli corpi sono sopraffatti dalla fame e dalle malattie. Le forniture mediche e nutrizionali specialistiche di cui hanno bisogno sono praticamente esaurite. Senza di esse, i bambini malnutriti moriranno. A pochi chilometri di distanza, un mare di rifornimenti è pronto. Migliaia e migliaia di camion carichi di beni salvavita. Tutti bloccati. Il governo israeliano potrebbe far finire questa carestia stanotte se scegliesse di porre fine al suo deliberato ostruzionismo e lasciare che gli operatori umanitari facciano il loro lavoro. Invece, ci sono segnalazioni di un’escalation dell’attività militare israeliana a Gaza City, di ulteriori attacchi agli ospedali, di ulteriori omicidi.

Nei nostri Spazi a Misura di Bambino, i bambini disegnano quelle che chiamiamo “nuvole dei desideri” un modo per immaginare un futuro migliore. A Gaza, i bambini desideravano la scuola, la pace o rivedere i loro amici. Da quando è iniziato l’assedio totale a marzo, i bambini ci dicevano sempre più spesso di desiderare cibo, pane. Nelle ultime settimane, sempre più bambini hanno espresso il desiderio di morire. Uno ha scritto: “Vorrei essere in paradiso dove c’è mia madre, in paradiso c’è amore, cibo e acqua”.

A Gaza i bambini vengono uccisi – da bombe, proiettili e ora dalla fame – un’intera generazione a rischio di estinzione. Ogni decisore in ogni capitale del mondo – chiunque sia presente in questa sala – ha la responsabilità legale e morale di agire per fermare queste atrocità. La carestia significa che non ci sono più punti di rottura e non ci sono più campanelli d’allarme. È lo scenario peggiore. Ve lo avevamo detto forte e chiaro: è stato progettato per due anni.

Carestia è un termine tecnico: è determinato da un organismo indipendente e rispettato a livello mondiale, noto come IPC. Quando non c’è abbastanza cibo, i bambini diventano gravemente malnutriti e poi muoiono. Lentamente e dolorosamente. Questo, in parole povere, è ciò che è una carestia. Misurando il peso di un bambino in relazione alla sua altezza e la parte superiore del suo braccio per valutare la quantità di grasso corporeo e i muscoli rimasti, possiamo misurare oggettivamente e in tempo reale la lenta discesa nell’orrore della fame. La vita di almeno 132.000 bambini sotto i cinque anni a Gaza è ora a rischio di malnutrizione acuta. Questo numero è raddoppiato da maggio 2025. Tutti gli altri indicatori confermano la valutazione dell’IPC.

Nelle prime due settimane di agosto, ben oltre la metà delle donne incinte e delle neomamme visitate presso le cliniche di Save the Children era malnutrita, una percentuale sette volte superiore a quella registrata prima dell’inizio dell’assedio a marzo.

Da allora abbiamo esaurito l’integratore alimentare progettato per prevenire la malnutrizione nelle donne incinte e nelle neomamme. Questo è il risultato prevedibile di una politica di assedio prolungato su cibo, medicine e carburante.

Questo mese oltre 100 organizzazioni umanitarie hanno chiesto la fine dell’uso militare degli aiuti a Gaza. Queste ONG operano nel Territorio Palestinese Occupato da decenni e sono affidabili ed esperte. Le autorità israeliane hanno respinto le richieste di decine di ONG di portare beni salvavita a Gaza e hanno vincolato la prosecuzione delle operazioni a nuove regole di registrazione. Queste regole di registrazione impongono agli attori umanitari imparziali di intraprendere azioni illegali, pericolose e incompatibili con i principi umanitari. Il risultato è un’ulteriore proibizione dell’accesso umanitario continuativo e basato sui principi.

I bambini di Gaza non hanno bisogno delle cosiddette soluzioni creative. Non di lanci aerei che non forniscono praticamente alcun aiuto, uccidendo occasionalmente civili. Né di sistemi di distribuzione disumani e militarizzati in cui centinaia di civili sono stati uccisi in cerca di cibo, costringendo coloro che sopravvivono a scegliere tra essere mutilati e umiliati raccogliendo avanzi di cibo o guardare i propri cari deperire davanti ai propri occhi. Le famiglie che sosteniamo chiamano sempre più spesso questi punti di distribuzione “le fauci della morte”.

I bambini di Gaza hanno invece bisogno che gli Stati membri intervengano. La violenza senza fine, l’assedio crudele e illegale, il blocco del sistema umanitario guidato dalle Nazioni Unite, l’uccisione di massa di operatori umanitari, il divieto dell’UNRWA, l’ostruzionismo e le minacce di cancellazione delle ONG stanno causando una catastrofe umanitaria che a sua volta sta causando la carestia.

Enti indipendenti si sono occupati di determinare se siano in corso crimini di atrocità e crimini di guerra. Inoltre, secondo i rapporti annuali del Segretario Generale, gravi violazioni contro i bambini vengono commesse a un ritmo senza precedenti in tutto il Territorio Palestinese Occupato. La stragrande maggioranza è stata perpetrata contro bambini palestinesi, sebbene vi siano violazioni anche contro bambini israeliani, compresi quelli presi in ostaggio. Ogni bambino ha diritto alla sopravvivenza, alla sicurezza e a un futuro. Qualsiasi violazione è una violazione eccessiva.

La violenza in Cisgiordania è aumentata a un ritmo allarmante. I minori subiscono demolizioni di case, sfollamenti, molestie e intimidazioni da parte delle forze armate e dei coloni israeliani, anche durante il tragitto da casa a scuola e durante le lezioni. Il costo della salute mentale che questo ha sulle loro menti ancora in formazione è devastante. Save the Children è particolarmente allarmata dalla reclusione di bambini palestinesi nel sistema di detenzione militare israeliano, che rappresenta una crisi di lunga data per i diritti dei minori.

Nessun minore dovrebbe mai entrare in contatto con un tribunale militare, eppure i minori palestinesi sono gli unici al mondo a essere sistematicamente processati nei tribunali militari. Questi tribunali non soddisfano gli standard internazionali di giustizia minorile. Si tratta di un sistema violento e disumano, in cui i minori denunciano costantemente di essere abusati fisicamente, emotivamente e sessualmente, umiliati e affamati. I minori detenuti in questo sistema devono essere rilasciati immediatamente per prevenire ulteriori danni e proteggerli da pratiche che potrebbero equivalere a tortura. La detenzione militare dei minori palestinesi deve cessare. Deve essere garantita la responsabilità per tutti i crimini commessi contro i minori, contro i civili e gli ostaggi.

I bambini di Gaza richiedono urgentemente quanto segue: un cessate il fuoco immediato e definitivo e il rilascio di tutti i minori privati della libertà, compresi gli ostaggi e i minori reclusi in detenzione militare. Il governo di Israele deve revocare l’assedio e consentire il flusso degli aiuti. L’unico modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso un coordinamento senza ostacoli guidato dalle Nazioni Unite. Gli Stati membri devono agire. Sostenere i meccanismi di responsabilizzazione, porre fine ai trasferimenti di armi, rifiutarsi di finanziare programmi di aiuti militarizzati. Non rischiare di essere complice di atrocità.

Vorrei concludere spiegando brevemente cosa significano la malnutrizione e la fame per un bambino. Dopo un giorno senza cibo, i bambini iniziano a cambiare: soffrono di perdita di energia, di concentrazione e si agitano. Dopo diversi giorni senza nutrimento, il loro corpo inizia a degradarsi, inizia a consumare il proprio grasso per sopravvivere. Perdono l’appetito e diventano incapaci di concentrarsi.

Dopo due settimane, il processo accelera e il piccolo corpo si deteriora rapidamente. Cuore, fegato e reni si indeboliscono, le infezioni si diffondono facilmente mentre il sistema immunitario collassa. Diventano vulnerabili a diarrea, polmonite e sepsi. A questo stadio non c’è più grasso, quindi il corpo inizia letteralmente a consumarsi, divorando lentamente e dolorosamente i muscoli e gli altri organi vitali.

La pancia si gonfia e la pelle diventa fragile. Dopo tre settimane il processo di fame ha raggiunto la sua fase catastrofica finale. I bambini sviluppano lesioni agli occhi e diventano ciechi, i capelli cadono, gli organi si bloccano. Incapaci di muoversi, parlare o gridare, esalano l’ultimo respiro. Chi riceve urgentemente supporto nutrizionale e medico spesso cresce con ritardi nella crescita. Un bambino con ritardi nella crescita avrà probabilmente uno sviluppo cognitivo compromesso, un sistema immunitario indebolito e un rischio maggiore di malattie croniche.

I bambini nati da madri malnutrite rischiano di essere per sempre più piccoli. Molti effetti della carestia sono irreversibili. La morte e la perdita, il danno fisico e mentale, dureranno per tutta la vita e persino per generazioni. Come dice un’infermiera nutrizionista che lavora nelle nostre cliniche, ora silenziose: “La fame è scritta sui corpi dei nostri bambini, un promemoria costante che la sopravvivenza stessa è diventata incerta a Gaza”.

Per quasi due anni, la comunità internazionale non è riuscita a proteggere i bambini palestinesi. Finché non si sceglierà di agire, questo è il destino che si garantisce a una generazione di bambini a Gaza. L’inazione è una scelta. L’indecisione è complicità. I bambini hanno raggiunto il loro punto di rottura. Dov’è il vostro?” conclude Ashing.