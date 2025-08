SuperEnalotto: a Paternò e Menfi centrati due “5” da oltre 36mila euro l’uno

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di sabato 2 agosto, come riporta Agipronews, centrati a Paterno (CT) e Menfi (AG) due “5” da 36.267,12 euro l’uno, il primo realizzato nell’Allegra Tabaccheria in via Vittorio Emanuele, 134, l’altro presso il Tabacchi Mistretta in via Inico, 188. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 5 agosto, sale a 34,3 milioni di euro.

