10eLotto, doppietta da 60mila euro in Sicilia

Sicilia in festa nel concorso del 10eLotto di venerdì 1° agosto 2025, con due ‘8 Oro’ indovinati nella regione, entrambi da 30mila euro: il primo in corso Vittorio Veneto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, mentre il secondo in via Tangenziale Ovest a Misterbianco, in provincia di Catania. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.

Lotto: ad Augusta (SR) ambo da oltre 17mila euro

Sicilia fortunata anche con il Lotto. Nell’estrazione di sabato 2 agosto, come riporta Agipronews, il colpo più alto è stato centrato ad Augusta, in provincia di Siracusa, con un ambo da 17.500 euro in via Conte Sancho Landogna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 786,7 milioni di euro da inizio anno.