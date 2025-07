“Esprimo grande soddisfazione per il sostegno bipartisan e governativo all’emendamento da me proposto, che istituisce un Fondo regionale per l’editoria da 1 milione di euro. L’approvazione in CommisEditoria, Caronia: “Contenta per sostegno bipartisan alla mia proposta”

“Esprimo grande soddisfazione per il sostegno bipartisan e governativo all’emendamento da me proposto, che istituisce un Fondo regionale per l’editoria da 1 milione di euro. L’approvazione in Commissione Bilancio dimostra la validità di un provvedimento fondamentale per sostenere gli editori siciliani nel loro prezioso lavoro culturale, con positive ricadute sull’intero sistema economico regionale”.

Lo dichiara Marianna Caronia, firmataria dell’emendamento approvato oggi.

"Mi auguro – aggiunge Caronia – che questo ampio consenso trovi conferma nel voto dell'Assemblea regionale nei prossimi giorni, trasformandosi in una misura concreta per la filiera editoriale dell'Isola".