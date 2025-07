Torna Sicilia Ecodigital, Marano (M5s) e Pecoraro Scanio: “Sostenibilità ed innovazione alleati della competitività”

Doppio appuntamento, oggi a Palermo e domani a Catania, promosso da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione Univerde, per fare il punto sulla transizione ecologica e digitale equa e sostenibile con start up e istituzioni.

Torna a Palermo e a Catania l’appuntamento con Sicilia Ecodigital: imprese, istituzioni e startupper insieme per promuovere una transizione ecologica e digitale equa e sostenibile.

All’evento, che si svolgerà a Palermo oggi, mercoledì 23 luglio, presso Magnisi Studio in via E. Amari n. 148, e in programma domani a Catania, presso la sede dell’Ars in via Etnea 73 a partire dalle 17.30, parteciperà Jose Marano, deputata regionale M5s e presidente dell’Intergruppo parlamentare Ecodigital all’Assemblea regionale siciliana: “Un’occasione di incontro e confronto – spiega la parlamentare regionale – su temi come la sostenibilità ambientale e l’innovazione che considero fondamentali e che costituiscono una delle priorità della mia azione politica: le norme approvate su blockchain e intelligenza artificiale portano la mia firma e ne sono orgogliosa. L’innovazione è un’opportunità di crescita e di sviluppo: il comune denominatore di tutte queste azioni è l’obiettivo di rendere il nostro paese competitivo e quindi la creazione di opportunità per i giovani e, di conseguenza, per i cittadini”.

Agli incontri sarà presente Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della Rete #EcoDigital: “La Sicilia – spiega – può essere leader dell’innovazione e varare una strategia per la transizione Ecodigital. L’Isola ha risorse naturali e di intelligenza e competenze per garantire ai giovani lavoro e benessere tanto nello sviluppo di rinnovabili e vera economia circolare che nelle startup e innovazioni digitali. Occorre saper guardare avanti e non riproporre modelli di sviluppo obsoleti. La Rete Ecodigital mette in rete chi crede e già opera in questa direzione”.

Nella giornata di oggi sono in programma i seguenti interventi di esponenti istituzionali e del mondo imprenditoriale e delle startup:

Saluti

• Jose Marano, Deputata Assemblea regionale siciliana e Presidente Intergruppo Ecodigital all’ARS (M5S)

Interventi

• Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde e Promotore rete #EcoDigital

• Francesco Colianni, assessore all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

• Giusi Savarino, assessora al Territorio e Ambiente, impegnata nella transizione ecologica dell’isola;

• Alessandro De Leo (PD), vicepresidente dell’Intergruppo Ecodigital;

• Dario Safina (PS), componente dell’intergruppo;

• Stefania Petyx, volto noto del giornalismo televisivo, porterà uno sguardo critico e popolare sull’innovazione sociale;

• Giorgia Duro, Marketing Manager di Magnisi, che metterà in luce l’importanza delle imprese locali nella rivoluzione green e digitale.

• Manuel Urzì, COO di Startup Geeks e membro del direttivo Ecodigital;

• Salvatore Di Dio, co-founder di MUV B Corp e docente UniPA, impegnato nel cambiamento della mobilità urbana;

• Marco Luca Loteta, CEO di Ustep;

• Andrea Tomasella, fondatore di Demetra AI, startup impegnata nell’intelligenza artificiale per la sostenibilità;

• Manfredi Domina, CEO di Keplera;

• Dario Scalia, CEO e Innovation Consultant di Goondoo;

• Monica Guizzardi, strategist e community builder, fondatrice di Love Life Coach.

Questi, invece, gli interventi in programma domani a Catania:

• Jose Marano, Deputata Assemblea regionale Siciliana, Presidente Intergruppo Ecodigital all’ARS (M5S)

• Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde e Promotore rete #EcoDigital

• Giuseppe Lombardo, Deputato Assemblea Regionale Siciliana

• Enzo Bianco, Già Presidente Nazionale Anci

• Giuseppe Ragusa, IV Municipio

• Manuel Urzì, COO Startup Geeks e Direttivo Ecodigital

• Annarita D’Urso, Managing Director Le Village by Crédit Agricole Sicilia

• Vittorio Torrisi, Forbes Under 30 e Presidente di Volunteers

• Adriana Santanocito, CEO Ohoskin

• Santo Neri, Responsabile commerciale Neri Etna

• Anna Cacopardo, Co-founder Kymia

• Andrea Cantarella, CEO Ustep

• Luigi Caruso, Co-Founder e CEO di Share2Go

• Giovanni Ferranti, Public Policy and Management at King’s College London

• Salvatore Di Dio, Consigliere d’Amministrazione UniCt