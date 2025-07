Bruxelles, 21 lug – «Accogliamo con soddisfazione l’ingresso del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, in Forza Italia. È il coronamento di un percorso su cui già da tempo avevamo scommesso insieme, avviando uno stretto rapporto di collaborazione durante il precedente governo regionale e in occasione delle ultime elezioni europee. Con il sindaco Cassì abbiamo tenuto sempre un dialogo costruttivo, fondato su comuni valori, che ha trovato importanti momenti di condivisione come l’evento dello scorso gennaio a Caltagirone, dedicato a don Luigi Sturzo». Lo afferma l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, salutando l’adesione al movimento azzurro del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì.

«Bene che Forza Italia continui a investire sul rapporto con gli amministratori capaci, radicati nei territori e soprattutto liberi – aggiunge l’eurodeputato – perché è fondamentale conquistare nuovi settori dell’opinione pubblica puntando sulla classe dirigente più apprezzata. A Cassì va il mio personale benvenuto e l’augurio di buon lavoro: insieme continueremo a costruire una Sicilia sempre più forte, coesa e protagonista anche in Europa», conclude.