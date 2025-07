Roma, 21 luglio. -“Neanche un mese fa, dopo l’audizione in Commissione Politiche UE con il commissario europeo ai Trasporti Tzitzikostas, avevo già segnalato come Bruxelles non sapeva nemmeno se il Ponte fosse fattibile, altro che placet e finanziamenti ad hoc, come invece millantato da Salvini. Oggi ancora una volta le bugie di questa maggioranza dimostrano di avere le gambe corte: nel Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034 è scritto chiaramente che, essendo interamente nazionale, il Ponte non è ammissibile al finanziamento Connecting Europe Facility (CEF). I ‘patrioti a giorni alterni’ continuassero pure a sostenere l’insostenibile prendendo in giro gli italiani pur di fare gli interessi dei soliti noti. Intanto in Sicilia abbiamo bisogno dello “stretto” necessario, non certo un Ponte sullo Stretto.”

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo in Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.