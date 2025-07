Gaza: Save the Children, cinque bambini uccisi e due feriti. “Siamo addolorati, erano sostenuti attraverso i nostri programmi”

“Siamo profondamente addolorati per la morte di 5 bambini, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, sostenuti attraverso i nostri programmi, e il ferimento di altri 2, ieri, a seguito dei raid aerei israeliani su Gaza. Ci appelliamo ai Paesi impegnati a fornire aiuto umanitario sottolineando che, benchè il supporto economico sia fondamentale, non basta: i bambini hanno bisogno di una risposta diplomatica forte e di un cessate il fuoco immediato. È tempo di agire, senza esitazioni” ha dichiarato Ahmad Alhendawi, Direttore regionale di Save the Children per Medio Oriente, Nord Africa ed Europa orientale.

